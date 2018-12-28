2018-12-28T07:34:44+03:00
Общество

В селах Хомутово и Куда под Иркутском на весь день 28 декабря отключают электричество, идет замена проводов

Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В селах Хомутово и Куда под Иркутском на весь день 28 декабря отключают электричество.В селах Хомутово и Куда под Иркутском на весь день 28 декабря отключают электричество.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Это уже не просто необходимость. Иначе нельзя.Из-за свернормативных нагрузок в дни аномальных холодов, когда жители Хомутова, Урика и Куды врубали все возможные электрические обогреватели разом ( в большинстве домов сельские жители отказались от печного отопления) нужно срочно менять провода. Иначе под Новый год аварий не избежать. Сейчас на линии по замене провода работают пять бригад. Они должны справиться с задачей до 22.00

-Отключение будет произведено 28.12.2018 г. с 11:30 до 22:00 в следующих населенных пунктах: д.Хомутово - улицы: Нагорная, Мичурина, Колхозная, Тимирязева; д.Куда: улицы Луговая, Островная, пер. Островной, Кошевого, Васильева, Заречная, Июльская, Ленина, Успешная, Балышова, Горная, Раздольная, Кирилловой, Удачная, Дмитриевская, ДНТ "Весна", - сообщает Иркутская электросетевая компания. -Кроме того, для безопасных работ отключат и высоковольтную линию «Хомутово-Церковь».

А это значит, что в тот же промежуток времени, но в течение четырех часов, не будет электричества в п.. Кантри; д. Куда: Заречная, Ленина, Новая, Нагорная, Ивановская, 70 лет Октября, Красноармейская, пер. Пионерский, пер. Родниковый, Тепличная, Дзержинского, Некрасова, Ключевая, Родниковый, Майская, Кошевого, Подгорная, Чапаева, Октября, пер. Малый, Спортивная, пер. Дружбы, Большая Александровская, Июньская, Речная.

Работающие жители деревень Хомутово и Куда давно уже на службе. Остальным на это время стоит, наверное, по возможности, перебраться к родственникам и знакомым в Иркутск. Или в те дома, где все же сохранилось печное отопление, таких немного. Для жителей организованы пункты обогрева. .

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