2018-12-28T08:25:09+03:00
Общество

Пьяный дебошир разбил 4 банкомата в Иркутске

Ему грозит до двух лет лишения свободы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пьяный дебошир разбил 4 банкомата в Иркутске.Пьяный дебошир разбил 4 банкомата в Иркутске.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В одном из торговых центров Иркутска, неизвестный мужчина повредил 4 платежных терминала. После чего он сбежал с места погрома, когда увидел прибывших по тревоге охранников.

Ночью 26 декабря в Ленинском районе Иркутска, пьяный молодой человек повредил 4 банковских терминала в помещении местного торгового центра. Увидив охранников, нетрезвый хулиган испугался и убежал. Полицейским удалось установить его личность и задержать дебошира.

- Им оказался 29-летний житель села Мамоны, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Проводится доследственная проверка.

Когда собственники поврежденных терминалов оценят сумму ущерба, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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