За катание с горки за платит турбаза: жительница Иркутска получила травмы, катаясь на тюбе

СЕГОДНЯ 08:31 2018-12-28T08:31:32+03:00

Катание с горки на турбазе не всегда бывает так безопасно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Каких-то лет двадцать тому назад никому бы и в голову не пришло подавать в суд на турбазу, если ты, катаясь с горки, получил травму. Сейчас - другое дело. Последнее подобное дело только что рассмотрел Октябрьский районный суд Иркутска.

-Иркутянка, отдыхая на турбазе по Байкальскому тракту, каталась с горки на тюбе, получила травму и была доставлена в больницу, где проходила лечение около 2 месяцев, - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска. - Во время обследования установлены множественные травмы: переломы и ушибы.

На лечение женщине пришлось потратить более 20 тысяч рублей. Кроме того, она испытывала сильную боль, два месяца была прикована к постели, не могла самостоятельно себя обслуживать и работать. Поэтому иркутянка решила это дело так не оставлять. И, для начала, обратилась в турбазу с письменной претензией - потребовала компенсировать расходы. Договориться миром не удалось и дело дошло до суда.

Суд пришел к выводу, что турбаза оказывала платные услуги по катанию с горки и обязана была обеспечить безопасность использования и соблюдение установленных правил безопасности. Поэтому ее владельцы все-таки заплатят пострадавшей и за расходы на лечение, и за моральные издержки.