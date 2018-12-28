2018-12-28T09:17:18+03:00
Происшествия

Страшное ДТП в поселке Маркова: столкнулись "Мазда-Демио" и «Тойота Королла», женщина-водитель погибла

Водитель универсала доставлен в больницу в тяжелом состоянии, в медучреждения попал трое детей, находившиеся в обеих машинах
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Страшное ДТП в поселке Маркова: столкнулись "Мазда-Демио" и «Тойота Королла», женщина-водитель погибла.Страшное ДТП в поселке Маркова: столкнулись "Мазда-Демио" и «Тойота Королла», женщина-водитель погибла.
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С детьми нужно работать не только врачам, но и психологу - на их глазах произошло страшное ДТП, погибла 30-летняя женщина-водитель автомобиля "Мазда-Демио". Один из них, двухлетний малыш, находился в салоне хетчбека...

По предварительной информации, трагические события произошли в результате выезда одной машины на встречную полосу, по которой двигался другой автотранспорт, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. -Сейчас идет проверка, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего. Всех, кто что-либо может мообщить, просят позвонить в полицию.

Госавтоинспекция призывает всех водителей быть зимой, в гололед, особенно внимательными на дорогах, чтобы избежать ДТП с тяжелейшими последствиями. В комментариях в группе ДТП38 водители, обсуждая трагедию, говорт о необходимости хороших зимних шин и о том, что в этом районе очень скользская трасса.

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