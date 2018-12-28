2018-12-28T09:58:29+03:00
Общество

«Свидетели Иеговы» из Усолья попытались передать земельный участок в Швецию, он отойдет государству

По иску прокуратуры сделка была признана недействительной
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«Свидетели Иеговы» из Усолья попытались передать земельный участок в Швецию, он отойдет государству.«Свидетели Иеговы» из Усолья попытались передать земельный участок в Швецию, он отойдет государству.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Религиозная организация «Свидетелей Иеговы» была признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ еще в 2017 году. По закону вся собственность «свидетелей» должна была перейти к Российской Федерации.

Члены усольсокого филиала запрещенной организации, попытались найти лазейку в праве, чтобы сохранить свое имущество. Для этого они оформили договор пожертвования своего имущества шведскому отделению организации «Свидетели Иеговы». Против подобной сделки выступила местная прокуратра прокуратура, был подан иск.

- Договор пожертвования был признан недействительным, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. – Сделака была признана мнимой, поскольку совершалась для того, чтобы избежать конфискации.

В результате, земельный участок и расположенное на нем здание, ранее принадлежавший местной общине «свитеделей» перешел в собственность государства.

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