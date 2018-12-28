2018-12-28T12:59:05+03:00
Общество

Житель Иркутской области продал арестованный приставами автомобиль

Машину арестовали после неоплаты штрафа за пьяное вождение
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Житель Иркутской области продал арестованный приставами автомобиль.Житель Иркутской области продал арестованный приставами автомобиль.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Житель города Зима Иркутской области может оказаться на скамье подсудимых из-за продажи своего автомобиля «Toyota Platz». Приставы наложили арест на иномарку после того, как мужчина не оплатил штраф в 30000 рублей за вождение в нетрезвом виде.

Инспекторы ДПС остановили «Toyota Platz» заподозрив неладное, хозяин машины, находившийся за рулем, отказался от прохождения медосвидетельствования. В результате, был составлен административный протокол и выписан штраф в 30000 рублей. Но горе-водитель не спешил с его выплатой. В дело вмешались приставы.

- Был описан и арестован автомобиль «Toyota Platz» 2005 года выпуска, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – После установления запрета, машину передали ее владельцу на ответственное хранение.

Когда приставы, спустя некоторое время вернулись с проверкой, то оказалось, что автомобиль уже продан. Все вырученные средства должник потратил на свои нужды. На жителя Зимы возбуджено уголовное дело за незаконные действия с арестованным имуществом. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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