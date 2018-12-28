Слово не воробей: за нецензурную брань в адрес полицейских, жителя Черемхово арестовали на двое суток
Инспекторы ДПС города Черемхово Иркутской области задержали буйного водителя. Мужчина привлек их внимание, нарушив правила пользования световыми приборами и звуковыми сигналами. В ответ на свои требования, полицейские услышали гневную тираду полную матерных слов.
Нецензурная брань и агрессивное поведение привели жителя Черемхово на скамью подсудимых. Мужчина, которого остановили инспекторы ДПС, обругал полицейских в ответ на их законные требования. Он был задержан и доставлен в отделение, где на него был составлен административный протокол. Дело неповиновении было передано в суд.
- В ходе заседания водитель признал свою вину, - сообщили в пресс-службе Черемховского городского суда. – Его раскаяние смягчило приговор.
За неповиновение требованиям полицийских, суд назначил эмоциональному мужчине двое суток ареста. Возможно, такая мера поможет ему в следующий раз справится со своим крутым нравом.