СЕГОДНЯ 14:40 2018-12-28T14:40:47+03:00

Черного лесоруба осудили в Иркутской области, он нанес ущерба на 380 тысяч рублей Фото: Андрей КОПАЛОВ

Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы

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В Иркутской области вынесли еще один приговор за незаконную рубку леса. Житель Чунского района собрал лесозаготовительную бригаду и обманул своих работников, убедив их в том, что их работа легальна.

В Чунском районе была прекращена деятельность черных лесорубов. Как выяснили сыщики, организатор незаконного бизнеса убедил свою бригаду в том, что у него имеется разрешение на вырубку леса. Лесному фонду Чунского района нанесен ущерб в 380 тысяч рублей.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Преступник раскаялся и полностью признал свою вину.

Рассмотрев дело в особом порядке, суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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