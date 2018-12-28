Мать, отравившую алкоголем грудного младенца, осудили в Иркутской области

СЕГОДНЯ 15:39 2018-12-28T15:39:27+03:00

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Молодая женщина после рождения ребенка не смогла обуздать тягу к спиртному. Трагедия произошла, когда после очередного выпитого алкоголя, девушка решила покормить младенца грудным молоком. Это вызвало у малыша отравление, от которого он скончался.

Жительница Тайшета, вскармливающая своего сына грудью, неоднократно выпивала алкогольные напитки. Организм ребенка был не готов к таким дозам спиртного, что привело к отравлению и гибели мальчика. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», установив все детали случившегося, они передали дело в суд.

- Вина матери в убийстве по неосторожности была полностью доказана, - сообщили в пресс-службе Тайшетского городского суда. – Ее приговорили к домашнему аресту на 1 год.

В течение всего срока наказания ей запрещено покидать город и изменять место жительства.

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