2018-12-28T19:38:58+03:00
Спорт

«Байкал-Энергия» на выезде разгромила кемеровский «Кузбасс» со счетом 5:3

Иркутские хоккеисты уходят на новогодние каникулы в отличном настроении
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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«Байкал-Энергия» на выезде разгромила кемеровский «Кузбасс» со счетом 5:3.«Байкал-Энергия» на выезде разгромила кемеровский «Кузбасс» со счетом 5:3.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Игрокам «Байкал-Энергии» удалось одержать важную победу в своем последнем матче 2018 года. Матч в Кемерово против местного «Кузбасса» завершился уверенным триумфом нашей команды со счетом 5:3. После этой встречи иркутяне занимают 6 строчку турнирной таблицы чемпионата России.

Бело-синие после потерь очков в матчах с «Уральским трубником» и «Сибсельмашем», наконец-то порадовали своих болельщиков победой. Матч против «Кузбасса» из Кемерово начался на встречных курсах, обе команды боролись за право открыть счет. В результате, на 11 минуте игры первый гол забил 11 номер «Байкал-Энергии» Виталий Денисов. Но хозяева стадиона «Химик» не собирались сдаваться и отыгрались уже спустя 6 минут. Присутствовавшие на трибунах 1430 зрителей, активно поддерживали свою команду. И на какое-то время это сработало. Кемеровчане провели настоящий штурм ворот Григория Лапина. Выстояв под прессингом, иркутяне провели два разящих выпада, Иван Нечаев и Владислав Кузнецов точными ударами огорчили местную публику.

После перерыва игроки «Кузбасса» переосмыслили свои действия в атаке и все-таки смогли сравнять счет. Однако равенство на табло было недолгим. Иван Нечаев вновь повел своих партнеров за собой. Оформить дубль ему помогла точная передача Никиты Юрлова после углового на 68-ой минуте. Финальный счет на 79-ой минуте матча установил Тимофей Безносов. Ассистировал ему все тот же неутомимый Иван Нечаев.

Следующая игра бело-синих пройдет 7 января в 13.00 на льду стадиона «Труд» в Иркутске. Соперником нашей команды станут хоккеисты «Уральского трубника» из Первоуральска. Вход на игру будет бесплатным, так что все на трибуны!

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