Бодайбинский суд обязал «Тепловодоканал» привести качество питьевой воды в соответствие санитарным нормам

СЕГОДНЯ 04:11 2018-12-29T04:11:31+03:00

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Бодайбинский суд рассмотрел иск от Роспотребнадзора в котором говорилось о том, что МУП «Тепловодоканал» не выполняет свои обязанности перед жителями города. Конкретно – не обеспечивает население города Бодайбо питьевой водой, соответствующей требованиям.

- Ответчик в суде иск не признал, указав, что с 2013 года МУП «Тепловодоканал» начал первую ступень водоочистки, которая незамедлительно дала свои положительные результаты, единственное имеются параметры, которые тяжело достигнуть- это цветность и мутность воды, - сообщили в пресс-службе Бодайбинского городского суда. Вода не соответствует качеству периодически, в основном в паводковый период.

Основной причиной такой проблемы ответчик назвал исходное качество реки Витим.

В деле была и третья сторона – Администрация города Бодайбо. Она поддержала исковые требования, пояснив, что МУП «Тепловодоканал» является гарантирующей организацией. Если житель платит деньги, то должен получать все блага в полном размере и надлежащем качестве.

Эксперты изучили пробы воды и заключили, что вода не соответствует допустимым показателям, в том числе «цветность», «мутность», требования к бактериологическим показателям и многое другое.

Суд пришел к выводу, что МУП «Тепловодоканал» не снабжает жителей города Бодайбо водой надлежащего качества. Организация обязана устранить допущенные нарушения.