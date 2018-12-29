2018-12-29T05:19:48+03:00
Общество

21 ледовая переправа и 4 перехода функционируют в Иркутской области

Спасатели продолжают патрулировать опасные участки
Валентина ГИЛЕВИЧ
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21 ледовая переправа и 4 перехода функционируют в Иркутской области.21 ледовая переправа и 4 перехода функционируют в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Спасатели из Иркутской области патрулируют опасные места ледовых переправ, чтобы исключить случаи несанкционированного выезда машин на лед. Таких «смельчаков» привлекают к административной ответственности.

В рейдах задействовано более 1,5 тысяч человек.

- В среднем за сутки на водных объектах региона выставляется до 50 запрещающих знаков и аншлагов, перекрывается несколько десятков мест возможного выезда автотранспорта на лед, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Проводятся занятия в общеобразовательных учебных заведениях - с начала декабря охвачено более 9 тысяч учащихся. На туристических базах, имеющих непосредственный выход к водоемам, проводятся инструктажи с персоналом и отдыхающими.

Ситуация на 29 декабря 2018 года такова: в Иркутской области в 11 районах действует 21 ледовая переправа, 4 пеших ледовых перехода на реках Лена и Киренга.

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