Неравнодушный ангарчанин стал свидетелем кражи и помог полицейским поймать преступника

СЕГОДНЯ 05:47 2018-12-29T05:47:28+03:00

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24 декабря в вечернее время уток в дежурноую часть поступило сообщение о том, что в одном из магазинов, расположенных в 22 микрорайоне Ангарска, произошло ограбление женщины. Сотрудники полиции тут же выехали на место происшествия.

Там им удалось выяснить, что 24-летний местный житель, который ранее уже был судим, применил насилие и украл у продавца магазина золоту цепочку. Свидетелем этого неправомерного поступка стал 34-летний Сергей Подкосов.

- Мужчина не смог остаться в стороне и бросился за убегающим подозреваемым, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Догнав предполагаемого грабителя, он вернул его на место происшествия и удерживал до приезда полицейских.

В настоящее время по факту происшествия заведено уголовное дело по признакам преступления. Вору грозит срок до семи лет лишения свободы.

Руководство управления МВД России по Ангарску поощрили Сергея за неравнодушие к чужой беде и оказанную помощь.