СЕГОДНЯ 06:15 2018-12-29T06:15:08+03:00

Бывший сотрудник «Почты России» отсидит 8 лет за убийство коллеги в поезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

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24 февраля 2018 года на станции Иркутск – Пассажирский двое коллег из почтовой службы России по Иркутской области вступили в словесную перепалку. Причина конфликта неизвестна.

Один из мужчин нанес другому ряд сильных ударов в лицо, от чего второй не удержался на ногах и ударился головой о металлическую часть стены вагона и потерял сознание. Преступник решил не оказывать первой помощи пострадавшему и ушел.

На следующий день обвиняемый все-таки вернулся на место происшествия и увидел бездыханное тело бывшего коллеги и вызвал скорую, но было уже поздно.

- В результате описанных действий Д. причинил потерпевшему ряд телесных повреждений, образующих в своей совокупности черепно-мозговую травму, повлекшую смерть, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Обвиняемый свою вину признал частично, однако, суд оценил все доказательства по делу, выслушал позицию стороны защиты, мнение потерпевших – матери и сестры покойного и вынес решение. 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колони строгого режима.