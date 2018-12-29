Бесплатное массовое катание состоится на стадионе «Труд» 7 января

СЕГОДНЯ 06:45 2018-12-29T06:45:09+03:00

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7 января 2019 года в Иркутске на стадионе «Труд» состоится массовое катание. Начало в 16:00. Вход свободный. Войти можно будет со стороны улицы Карла Маркса через центральные ворота.

- Проката коньков, к сожалению, нет, - сообщают организаторы. Вход только со своими коньками.

Поэтому не забудьте прихватить с собой их. А перед массовым катанием можно будет сходить на матч чемпионата России между «Байкал-Энергией» и «Уральским трубником» из Первоуральска в 13:00. А разу после жаркого противостояние команд сможете на лед выйти и вы. Успевайте, каток будет работать до 21:00.

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