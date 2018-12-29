СЕГОДНЯ 07:11 2018-12-29T07:11:54+03:00

Чтобы не лишаться водительских прав иркутянка была вынуждена оплатить свои 12 штрафов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Жительница Казачинско-Ленского района Иркутской области не спешила оплачивать штрафы. Просто игнорировала их. За нарушения ПДД ей было выписано 12 документов на оплату за нарушения правил. Кроме того она не имела банковских счетов, имущества, на которое можно было бы наложить арест.

- . Судебным приставом-исполнителем была применена одна из мер принудительного характера – ограничение в специальном праве, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Такая мера наказания сработала. Должница нашла деньги и оплатила задолженность в полном размере, а это 15 тысяч рублей, чтобы не лишаться водительских прав.

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