2018-12-29T08:11:17+03:00
Происшествия

Крупную коммунальную аварию на улице Иосифа Уткина устранили в Иркутске

28 декабря несколько домов остались без отопления
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Крупную коммунальную аварию на улице Иосифа Уткина устранили в Иркутске.Крупную коммунальную аварию на улице Иосифа Уткина устранили в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вчера, 28 декабря в центре Иркутска случилась крупная коммунальная авария. В пресс-службе «Иркутскэнерго» эту информацию подтвердили и уточнили, что произошло повреждение трубопровода по улице Иосифа Уткина.

- В 3:40 по Иркутску 29.12.18 включен в работу подающий трубопровод и тепловая сеть, восстановлен гидравлический режим в магистральной тепловой сети в районе улицы Иосифа Уткина в Иркутске, - сообщили в пресс-службе «Иркутскэнерго». В 08:00 завершено включение систем теплоснабжения жилых домов управляющими компаниями.

Помимо этого персоналом участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ оказывается вся необходимая помощь управляющим компаниям для включения оставшихся зданий.

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