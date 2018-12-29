СЕГОДНЯ 11:00 2018-12-29T11:00:03+03:00

В Чунском районе Иркутской области под лед провалился большегруз. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Вчера, 28 декабря в Чунском районе Иркутской области автомобиль КАМАЗ частично провалился под лед. Это произошло вблизи населенного пункта Октябрьский.

- По предварительным данным местный житель, управляя лесовозом, миновал заградительные отвалы и запрещающие знаки, пытался сократить путь через реку, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Однако лед не выдержал веса грузовика, и задними колесами автомобиль провалился в воду.

Сам водитель большегруза успел покинуть место происшествия. Отметим, что глубина реки в месте провала составляет около полутора метров, а толщина льда – 40 сантиметров.

- В настоящее время проводится проверка по факту происшествия, после того как будет установлен владелец транспортного средства, он будет привлечен к административной ответственности за выезд на лед в месте несанкционированной ледовой переправы, - рассказал государственный инспектор по маломерным судам Тайшетского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Иркутской области.

Самое интересное, что всего в 20 километрах от места происшествия расположен автомобильный мост, по которому организовано безопасное круглогодичное движение транспорта. Но нет, водитель решил испытать судьбу, за что и поплатился. Благо, все закончи