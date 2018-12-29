Осужденные из Иркутской области лепят поросят из снега
Осужденные из Иркутской области активно принимают участие в конкурсе на лучшую снежную фигуру, который стартовал в исправительных учреждениях региона.
- Осужденные украшают территории общежитий яркими композициями и делятся друг с другом праздничным настроением, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.
Сначала снег собирают в коробки и прессуют, затем из кубиков вырезают скульптуры или большие композиции. Эти шедевры покрывают ледяной глазурью и раскрашивают яркими красками.
Приветствуются любые фантазии, но чаще всего заключенные изображают символ года. В этот раз на территориях учреждений появились скульптуры розовых хрюшек. Соседствуют с ними образы Деда Мороза, Снегурочки, иногда снеговики и елочки.
Осталось совсем немного до Нового года, поэтому осужденные заканчивают последние приготовления, добавляют финальные штрихи. Ведь на каникулах они ждут свои семьи.
Итоги конкурса будут подведены в конце января.