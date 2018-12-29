2018-12-29T12:01:42+03:00
Общество

Осужденные из Иркутской области лепят поросят из снега

В исправительных учреждениях проходит конкурс на лучшую скульптуру из снега
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Осужденные из Иркутской области лепят поросят из снега.Осужденные из Иркутской области лепят поросят из снега.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Осужденные из Иркутской области активно принимают участие в конкурсе на лучшую снежную фигуру, который стартовал в исправительных учреждениях региона.

- Осужденные украшают территории общежитий яркими композициями и делятся друг с другом праздничным настроением, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

Сначала снег собирают в коробки и прессуют, затем из кубиков вырезают скульптуры или большие композиции. Эти шедевры покрывают ледяной глазурью и раскрашивают яркими красками.

Приветствуются любые фантазии, но чаще всего заключенные изображают символ года. В этот раз на территориях учреждений появились скульптуры розовых хрюшек. Соседствуют с ними образы Деда Мороза, Снегурочки, иногда снеговики и елочки.

Осталось совсем немного до Нового года, поэтому осужденные заканчивают последние приготовления, добавляют финальные штрихи. Ведь на каникулах они ждут свои семьи.

Итоги конкурса будут подведены в конце января.

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