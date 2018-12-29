СЕГОДНЯ 12:58 2018-12-29T12:58:51+03:00

Пьяный житель Зимы убил своего друга во время рыбалки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокурор Куйтунского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Зима. Его обвиняют в совершении преступления, а именно умышленное причинение смерти другому человеку.

- По версии следствия, в январе 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на лесной дороге Куйтунского района произвел выстрелы из огнестрельного гладкоствольного ружья в своего знакомого, с которым накануне выехал на рыбалку,- сообщили в пресс-службе Прокуратуры Иркутской области.

Расследование данного дела представляло особую сложность, так как преступление было совершено в условиях неочевидности. Для того, чтобы опровергнуть версию защиты о неосторожном выстреле органом предварительного следствия проведено большое количество судебных экспертиз и допрошено более 40 свидетелей.

Сейчас уголовное дело направлено в Куйтунский районный суд для дальнейшего рассмотрения.