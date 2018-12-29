Владимир Путин выделил Забайкалью из резервного фонда более 1 млрд рублей
Деньги в первую очередь пойдут на выплату бюджетникам долгов по зарплате
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29 декабря президент России Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее выделить из резервного фонда президента 1,1 млрд рублей Забайкальскому краю, сообщил «Интерфаксу» врио главы региона Александр Осипов.
«Для обеспечения сбалансированности бюджета», - пояснил губернатор.
Управленец отметил, что «деньги будут направлены в первую очередь на выплату долгов по зарплате работникам бюджетной сферы Забайкалья».