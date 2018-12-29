Новогоднее чудо: полицейские из Усть-Орды раскрыли преступление и вернули школьнику сладкий подарок

СЕГОДНЯ 13:35 2018-12-29T13:35:15+03:00

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Вчера, 28 декабря около шести часов вечера дежурную часть отдела в Усть-Орде поступило сообщение о том, что школьник возвращался домой после новогодней елки, к нему подошла женщина и завладела мобильным телефоном и сладким подарком от Деда Мороза, которые принадлежали мальчику.

На место происшествия тут же выехали сотрудники полиции. Они установили, что незнакомка попросила телефон у мальчика, чтобы позвонить, а пока малыш доставал мобильник из кармана, она предложила подержать подарок. Как только обе добычи оказались у нее в руках, она скрылась с места преступления в неизвестном направлении.

- Полицейские опросили восьмиклассника, составили описание злоумышленницы и в результате уже через несколько часов предполагаемая подозреваемая была задержана оперативниками уголовного розыска в одной из квартир на улице Халганова, - сообщили в пресс – службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Злоумышленница сразу призналась в совершении преступления. Сейчас проводится проверка, в результате которой решится вопрос о заведении головного дела.