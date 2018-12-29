В Иркутске распускают баскетбольную команду «Иркут»

СЕГОДНЯ 14:12 2018-12-29T14:12:28+03:00

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Действительно грустная новость пришла сегодня в мир иркутского спорта. Игроков известной в области и во всем мире баскетбольной команды «Иркут» распускают. Об это на своей страничке в Фейсбуке рассказал бывший тренер команды и знаменитый в Приангарье баскетболист Евгений Саловалов.

- Грустное известие, - написал Саловалов. - Баскетбольный клуб Иркут объявил о роспуске команды.

Отметим, что на официальных страницах и сайтах БК «Иркут» пока нет никакой информации об этом. Представители команды от комментариев отказались. Это очень странно, ведь, сейчас только середина баскетбольного сезона. Последний матч состоялся 24 декабря. «Иркут» уступил гостям из Новосибирска со счетом 68:85.

Так ли это, узнаем позже. Тем временем «Комсомолка» продолжает следить за событиями.