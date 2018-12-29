СЕГОДНЯ 15:15 2018-12-29T15:15:46+03:00

Отсидит 9 лет и выплатит 600 тысяч: ангарский суд вынес приговор по уголовным делам об убийстве и укрывательстве преступления. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В августе этого года компания из трех мужчин распивала спиртные напитки в гараже в 258 квартале Ангарска. Между двумя мужчинами завязался спор, в ходе которого 34-летний местный житель начал избивать своего знакомого. От полученных травм 46-летний мужчина скончался на месте.

- После совершения убийства преступник и иркутянин поместили тело в багажник автомобиля «Тойота-Ипсум», принадлежащий потерпевшему, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. - На данной машине они приехали к сбросному каналу от промплощадки до реки Ангара, где спустили в яму труп, а затем подожгли его, облив бензином. Автомобиль утопили в реке.

Ангарский городской суд рассмотрел материалы дела и вынес приговор. Убийце назначено наказание в виде штрафа в размере 619 тысяч рублей в пользу матери потерпевшего и 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Иркутянина так же признали виновным в сокрытии содеянном. Ему придется выплатить штраф в размере 12 тысяч рублей.

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