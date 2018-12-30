Прокурором Иркутской области назначили Александра Воронина

СЕГОДНЯ 04:46 2018-12-30T04:46:12+03:00

Приказ об этом подписал Владимир Путин

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Кадровые перестановки в Иркутской области.

- Президент РФ Владимир Путин назначил государственного советника юстиции 3 класса Александра Воронина на должность прокурора Иркутской области, - об этом сообщают на официальном сайте Генпрокуратуры. - За примерное исполнение служебных обязанностей он ни раз поощрялся, награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью «290 лет прокуратуре России», медалью Руденко.

В данной должности Александр Воронин будет трудиться пять лет. Напомним, ранее ее занимал Игорь Мельников, который теперь заступил на пост Восточно-Сибирского транспортного прокурора.

СПРАВКА «КП»

Александр Борисович родился в 1972 году в Шелехове Иркутской области.

Учился в Иркутском государственный университет. В 1993 начал служить в прокуратуре. Работал следователем, старшим следователем прокуратуры района, прокурором-криминалистом, заместителем прокурора города, заместителем прокурора Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, заместителем прокурора Иркутской области. В последние годы Александр Борисович занимал должность первого заместителя прокурора Иркутской области.