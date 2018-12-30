2018-12-30T05:33:47+03:00
Общество

В Иркутске будет работать горячая линия по новой системе вывоза мусора

Перебоев с вывозом отходов быть не должно
Ольга БУЕВА
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В Иркутске будет работать горячая линия по новой системе вывоза мусораВ Иркутске будет работать горячая линия по новой системе вывоза мусораФото: Олег АДАМОВИЧ
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Итак, в Иркутске назвали оператора, который будет заниматься вывозом мусора.

Звонки принимает региональный оператор ООО «РТ-НЭО Иркутск» по номеру.

- Для бесперебойной работы составлены графики обслуживания контейнерных площадок в городе, работают дежурные бригады, - рассказали в пресс-службе администрации Иркутска. - Кроме того, организована работа колл-центра.

В администрации отметили, что с переходом на новую систему главное – не допустить, чтобы возникли сбои с вывозом мусора.

- В новогодние праздники наши сотрудники будут выезжать во все районы округа и отслеживать, чтобы в городе был порядок, - добавляют в пресс-службе.

Кстати, по информации пресс-службы администрации Иркутска, в городе подготовились к новой системе вывоза отходов, которая стартует 1 января – провели инвентаризацию всех контейнеров. Всего площадок для размещения мусора в городе порядка шести тысяч.

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