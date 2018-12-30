В Братске поймали водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП
ДТП произошло недалеко от Галачинской ТЭЦ в Братске Иркутской области. Здесь неизвестный водитель за рулем белого автомобиля сбил пешехода. Затем скрылся.
- В результате ДТП получил травмы и был госпитализирован, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Сначала полицейские нашли автомобиль, а затем им удалось задержать и водителя – им оказался 31-летний житель города Вихоревки, который, кстати, уже был лишен водительских прав.
В апреле этого года вихоревчанина остановили сотрудники ГИБДД по подозрению в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. Однако без документов он продолжал управлять авто. Нарушителю грозит штраф – 30 тысяч рублей и реальный тюремный срок.Мера ответственности будет напрямую зависеть от степени тяжести травм, полученных пострадавшим. Расследование уголовного дела продолжается.