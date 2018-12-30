СЕГОДНЯ 09:31 2018-12-30T09:31:38+03:00

В Братске поймали водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

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ДТП произошло недалеко от Галачинской ТЭЦ в Братске Иркутской области. Здесь неизвестный водитель за рулем белого автомобиля сбил пешехода. Затем скрылся.

- В результате ДТП получил травмы и был госпитализирован, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Сначала полицейские нашли автомобиль, а затем им удалось задержать и водителя – им оказался 31-летний житель города Вихоревки, который, кстати, уже был лишен водительских прав.

В апреле этого года вихоревчанина остановили сотрудники ГИБДД по подозрению в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. Однако без документов он продолжал управлять авто. Нарушителю грозит штраф – 30 тысяч рублей и реальный тюремный срок.Мера ответственности будет напрямую зависеть от степени тяжести травм, полученных пострадавшим. Расследование уголовного дела продолжается.