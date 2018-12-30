2018-12-30T13:01:59+03:00
Общество

На острове Ольхон на Байкале впервые с 2015 года встретили следы рыси и ее детеныша

Инспекторам удалось сфотографировать находку
Ольга БУЕВА
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На острове Ольхон на Байкале впервые с 2015 года встретили следы рыси и ее детеныша. Фото: ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»На острове Ольхон на Байкале впервые с 2015 года встретили следы рыси и ее детеныша. Фото: ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
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На острове Ольхон, что на Байкале, заметили следы двух рысей – самки и котенка.

- До начала 90-ых годов XX века эти животные на острове не были редкостью, их численность составляла около 30 особей, - рассказывает государственный инспектор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Александр Каянкин. – Они нападали на домашних овец и жеребят диких лошадей.

Постепенно численность рыси стала снижаться.

- К 2014 году на острове обитало всего шесть рысей, а с 2015 года их следы совсем перестали встречаться, что вызывало у специалистов тревогу за дальнейшую судьбу этого вида, - рассказывают в «Заповедном Прибайкалье».

Специалисты отмечают, что появление следов означает, что рысь на Ольхоне не только сохранилась, но и размножается.

- Возросшая в последние годы на острове численность популяций зайца-беляка и бородатой куропатки поможет хищникам прокормиться, - выражают надежду специалисты.

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