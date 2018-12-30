Министр спорта Иркутской области извинился перед болельщиками «Иркута» за закрытие клуба

СЕГОДНЯ 13:15 2018-12-30T13:15:51+03:00

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«Иркут» прекращает свое существование. Это стало неожиданной новостью для многих болельщиков. Сегодня, 30 декабря, к ним обратился министр спорта Иркутской области. Информация об этом появилась на официальном сайте министерства.

- Уважаемые болельщики БК «Иркут» и любители баскетбола! Вынужден сообщить, что из-за финансовых трудностей прекращает свое существование баскетбольный клуб «Иркут», - отмечает Илья Резник. - Министерство спорта Иркутской области делало все возможное для стабилизации финансовой ситуации в клубе, но не удалось найти титульного спонсора для команды. Приношу свои извинения всем болельщикам БК «Иркут» и любителям баскетбола.

Также Илья Резник отмечает, что на баскетбольной карте России Иркутск занимал свое почетное место. Баскетбольный клуб «Иркут» собирал полные трибуны и всегда радовал болельщиков своей игрой.

- Для иркутского спорта это большая потеря, которая приведет к снижению темпов развития баскетбола в Приангарье, - пишет министр.

Также он поблагодарил игроков и руководство клуба за отличную работу.