2018-12-31T06:09:16+03:00
Экономика

Ипотечные кредиты в Иркутске: средний размер займов в 2018 году вырос почти до 2 миллионов рублей

Аналитики связывают это с тем, что снизился размер первоначального взноса
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Ипотечные кредиты в Иркутске: средний размер займов в 2018 году вырос почти до 2 миллионов рублей.Ипотечные кредиты в Иркутске: средний размер займов в 2018 году вырос почти до 2 миллионов рублей.Фото: Артем ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Такая арифметика. Стоила, раньше, допустим, квартира 2 миллиона рублей. Первоначальный взнос составлял 20%, то есть - хочешь не хочешь, а 400 тысяч плати. Потом уж офорляй в ипотеку оставшийся 1 млн. 600 тысяч. Сейчас ситуация измнилась. Сразу выросли кредиты и их количество. В том числе и в Иркутске. Так объясняют специалисты.

- Наибольший средний размер ипотечного кредита в Москве -4,48 млн. руб., Московской области -3,36 млн. руб. и Санкт-Петербурге -3,00 млн. руб., - сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). -В пятерку лидеров входят также Хабаровский край -2,76 млн. руб.и Приморье -(2,62 млн. руб.

-Ипотечное кредитование растет не только по количеству выдаваемых кредитов на покупку жилья, но и по их среднему размеру, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом, по нашему мнению, одной из причин роста среднего размера ипотечного кредита может быть снижение банками сумм первоначального взноса по ипотеке. Иными словами, уменьшение размера первоначального взноса ведет к росту размера выдаваемых ипотечных кредитов..

В известной степени это рискованно. Потому что деньги чужие, их надо отдавать и есть риск лишиться жилья в случае невыплат. Но тут каждый решает сам. В Иркутской области за год средний размер ипотеки подпрыгнул с 1 млн.752,7 тысяч рублей в конце 2017 года до 1 млн. 957,8 тысяч в этом году У соседей, в Красноярском крае, он составил 2 млн. 34 тысячи рублей, а в Новосибирской области - на уровне нашего региона - 1 млн. 970,7 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Такси на Новый год в Иркутске: тарифы на ночь с 31 декабря на 1 января выросли в 2 раза
Владислав Свердлов: Пусть Новый год принесет мир и счастье в каждый дом
Министр спорта Иркутской области извинился перед болельщиками «Иркута» за закрытие клуба
На острове Ольхон на Байкале впервые с 2015 года встретили следы рыси и ее детеныша
Школьник из Усть-Кута и его мама спасли примерзшую ко льду кошку в 45-градусный мороз
В здании Центрального рынка Иркутска работает аптека
В Братске поймали водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Иркутске будет работать горячая линия по новой системе вывоза мусора
Прокурором Иркутской области назначили Александра Воронина
Отсидит 9 лет и выплатит 600 тысяч: ангарский суд вынес приговор по уголовным делам об убийстве и укрывательстве преступления
В Иркутске распускают баскетбольную команду «Иркут»
Новогоднее чудо: полицейские из Усть-Орды раскрыли преступление и вернули школьнику сладкий подарок
Владимир Путин выделил Забайкалью из резервного фонда более 1 млрд рублей
Пьяный житель Зимы убил своего друга во время рыбалки
Осужденные из Иркутской области лепят поросят из снега
В Чунском районе Иркутской области под лед провалился большегруз
Крупную коммунальную аварию на улице Иосифа Уткина устранили в Иркутске
Коллектив Центрального рынка поздравил детей из дома-интерната с наступающим Новым годом