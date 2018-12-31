СЕГОДНЯ 06:09 2018-12-31T06:09:16+03:00

Ипотечные кредиты в Иркутске: средний размер займов в 2018 году вырос почти до 2 миллионов рублей. Фото: Артем ЛЕНЦ

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Такая арифметика. Стоила, раньше, допустим, квартира 2 миллиона рублей. Первоначальный взнос составлял 20%, то есть - хочешь не хочешь, а 400 тысяч плати. Потом уж офорляй в ипотеку оставшийся 1 млн. 600 тысяч. Сейчас ситуация измнилась. Сразу выросли кредиты и их количество. В том числе и в Иркутске. Так объясняют специалисты.

- Наибольший средний размер ипотечного кредита в Москве -4,48 млн. руб., Московской области -3,36 млн. руб. и Санкт-Петербурге -3,00 млн. руб., - сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). -В пятерку лидеров входят также Хабаровский край -2,76 млн. руб.и Приморье -(2,62 млн. руб.

-Ипотечное кредитование растет не только по количеству выдаваемых кредитов на покупку жилья, но и по их среднему размеру, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом, по нашему мнению, одной из причин роста среднего размера ипотечного кредита может быть снижение банками сумм первоначального взноса по ипотеке. Иными словами, уменьшение размера первоначального взноса ведет к росту размера выдаваемых ипотечных кредитов..

В известной степени это рискованно. Потому что деньги чужие, их надо отдавать и есть риск лишиться жилья в случае невыплат. Но тут каждый решает сам. В Иркутской области за год средний размер ипотеки подпрыгнул с 1 млн.752,7 тысяч рублей в конце 2017 года до 1 млн. 957,8 тысяч в этом году У соседей, в Красноярском крае, он составил 2 млн. 34 тысячи рублей, а в Новосибирской области - на уровне нашего региона - 1 млн. 970,7 тысяч рублей.