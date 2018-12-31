Такси на Новый год в Иркутске: тарифы на ночь с 31 декабря на 1 января выросли в 2 раза

СЕГОДНЯ 06:39 2018-12-31T07:07:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Услуги такси на Новый год в Иркутске в ночь на 1 января 2019 подорожают в два раза. Рост цен, само собой, перевозчики связывают с повышенным спросом. Во-первых, мало кто рванет на городской праздник на своей машине. Все же шампанское на праздник никто не отменял.Во-вторых, тридцатиградусный мороз поубавит энтузиазма и у тех, кто хотел бы добраться на праздник на травмваях и троллейбусах.

Традиционно предпраздничное подорожание такси делится на два этапа: за несколько дней до праздника цены уже подняли на 20-30%, а такси на Новый год в Иркутске обойдется в копеечку -с 31 по 2 января таксисты включают двойной тариф. Сами таксисты считают, что это справедливо - в эту ночь они жертвуют главным праздником года ради заработка, и поэтому он должен быть выше. Если же кто хочет добраться подешевле, может сделать это раньше. Иначе свободных машин при старых тарифах не останется, и люди не смогут добраться до места назначения.

Такси на Новый год в Иркутске в ночь на 1 января 2019 будет весьма дорого. Так, чтобы добраться в центр из Академгородка, придется заплатить 350-400 рублей (это при том, что район нельзя назвать отдаленным). Жители Иркутска-2 и Ново-Ленино точно встретят праздник в своих микрорайонах, благо торжества там организуются отличные. Возвращение к допраздничным тарифам произойдет 2 января.