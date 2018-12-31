СЕГОДНЯ 10:52 2018-12-31T10:52:05+03:00

Иркутский таксист дал отпор нападавшему с ножом: преступник задержан, оба находятся в больнице. Фото: СУ СКР РФ.

Злоумышленник уже привлекался к ответственности за тяжкие преступления

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Таксист - професия опасная. Крайне сложно угадать, кем окажется пассажир, надо быть готовым ко всему. Именно это спасло жизнь одному из таксистов Иркутска 29 декабря, когда поздно вечером на улице Франк-Каменецкого к нему в машину села компания из трех человек. Дальше события развивались по сцкенарию боевика.

-Один из пассажиров нанёс ножевые ранения 46-летнему водителю такси, - сообщает подробности пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. - В ответ таксист также ударил ножом 40-летнего нападавшего.

Трое пассажиров бежали. А водитель обратился за помощью к сотрудникам ДПС, которые вызвали скорую помощь. Пока бригада медиков помогала таксисту, полиция разыскивала нападавшего и его спутников - мужчину и женщину .

Оба раненых находятся в больнице. Известно, что 40-летний нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.