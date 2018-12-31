В Тулуне полицейские задержали преступника, который отобрал у женщины мобильник

СЕГОДНЯ 11:03 2018-12-31T11:03:15+03:00

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"Украл. Выпил. В тюрьму. Романтика!!!"Пожалуй, остается только вспомнить эту фразу из фильма. Десять дней провел на свободе 32-летний мужчина. И скоро снова отправится в колонию. Снова - потому что он там провел в общей сложности 13 лет . На этот раз он получит срок за разбой в Тулуне.

-В течение двух часов оперативники разыскали и доставили в отдел полиции 32-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, который в местном общежитии, угрожая физическим насилием, отнял у женщины сотовый телефон, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. -При личном досмотре у него был обнаружен похищенный мобильник. Кроме того, были установлены свидетели и очевидцы произошедшего.

В результате следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой». В ближайшее время подозреваемый по решению суда может вновь направится под стражу.