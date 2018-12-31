2018-12-31T13:47:59+03:00
Общество

Новогоднее поздравление мэра города Иркутска Дмитрия Бердникова 2019

Новогоднее поздравление иркутян и гостей города с Новым годом 2019
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дорогие иркутяне!

Поздравляю вас с Новым годом!

Этот праздник – один из самых любимых в нашей стране. Его принято встречать в кругу близких и дорогих людей, в теплой семейной атмосфере. В новогодние дни мы вспоминаем уходящий год, желаем друг другу благополучия в наступающем. Ведь это время надежд и перемен к лучшему.

2018 год был наполнен яркими событиями для всех нас. В Иркутске появились десятки новых парков и скверов, приведены в порядок сотни иркутских дворов. Мы ремонтировали дороги, строили школы, детские сады, спортивные объекты. Эти позитивные изменения в нашем городе происходили благодаря вашей поддержке, неравнодушию и трудолюбию. Мы все стремимся, чтобы Иркутск стал более красивым, комфортным, удобным для жизни. Убежден, только сообща мы можем сделать многое по-настоящему важное, нужное и полезное для родного города.

Дорогие земляки! Пусть новый 2019 год принесет удачу во всех добрых начинаниях и делах, пусть сбудутся самые заветные мечты. Искренне желаю вам успехов и благополучия, крепкого здоровья, всего самого радостного и светлого! Будьте счастливы!

Мэр Иркутска Д.В. Бердников

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новогоднее поздравление губернатора Иркутской области Сергея Левченко 2019
В Тулуне полицейские задержали преступника, который отобрал у женщины мобильник
Иркутский таксист дал отпор нападавшему с ножом: преступник задержан, оба находятся в больнице
Такси на Новый год в Иркутске: тарифы на ночь с 31 декабря на 1 января выросли в 2 раза
Ипотечные кредиты в Иркутске: средний размер займов в 2018 году вырос почти до 2 миллионов рублей
Владислав Свердлов: Пусть Новый год принесет мир и счастье в каждый дом
Министр спорта Иркутской области извинился перед болельщиками «Иркута» за закрытие клуба
На острове Ольхон на Байкале впервые с 2015 года встретили следы рыси и ее детеныша
Школьник из Усть-Кута и его мама спасли примерзшую ко льду кошку в 45-градусный мороз
В здании Центрального рынка Иркутска работает аптека
В Братске поймали водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Иркутске будет работать горячая линия по новой системе вывоза мусора
Прокурором Иркутской области назначили Александра Воронина
Отсидит 9 лет и выплатит 600 тысяч: ангарский суд вынес приговор по уголовным делам об убийстве и укрывательстве преступления
В Иркутске распускают баскетбольную команду «Иркут»
Новогоднее чудо: полицейские из Усть-Орды раскрыли преступление и вернули школьнику сладкий подарок
Владимир Путин выделил Забайкалью из резервного фонда более 1 млрд рублей
Пьяный житель Зимы убил своего друга во время рыбалки
Осужденные из Иркутской области лепят поросят из снега
В Чунском районе Иркутской области под лед провалился большегруз
Крупную коммунальную аварию на улице Иосифа Уткина устранили в Иркутске
Коллектив Центрального рынка поздравил детей из дома-интерната с наступающим Новым годом