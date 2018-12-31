Новогоднее поздравление мэра города Иркутска Дмитрия Бердникова 2019

СЕГОДНЯ 13:47 2018-12-31T13:47:59+03:00

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Дорогие иркутяне!

Поздравляю вас с Новым годом!

Этот праздник – один из самых любимых в нашей стране. Его принято встречать в кругу близких и дорогих людей, в теплой семейной атмосфере. В новогодние дни мы вспоминаем уходящий год, желаем друг другу благополучия в наступающем. Ведь это время надежд и перемен к лучшему.

2018 год был наполнен яркими событиями для всех нас. В Иркутске появились десятки новых парков и скверов, приведены в порядок сотни иркутских дворов. Мы ремонтировали дороги, строили школы, детские сады, спортивные объекты. Эти позитивные изменения в нашем городе происходили благодаря вашей поддержке, неравнодушию и трудолюбию. Мы все стремимся, чтобы Иркутск стал более красивым, комфортным, удобным для жизни. Убежден, только сообща мы можем сделать многое по-настоящему важное, нужное и полезное для родного города.

Дорогие земляки! Пусть новый 2019 год принесет удачу во всех добрых начинаниях и делах, пусть сбудутся самые заветные мечты. Искренне желаю вам успехов и благополучия, крепкого здоровья, всего самого радостного и светлого! Будьте счастливы!

Мэр Иркутска Д.В. Бердников