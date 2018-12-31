Новогоднее поздравление губернатора Иркутской области Сергея Левченко 2019

СЕГОДНЯ 13:57 2018-12-31T13:57:17+03:00

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Уважаемые жители Иркутской области!

Дорогие друзья!

Сердечно, искренне, с большой радостью и теплом хочу поздравить вас с Новым 2019 годом!

Этот праздник с нетерпением ждут все: и взрослые, и дети. И все верят в чудо, в исполнение желаний, в то, что в наступающем году нас обязательно ждут счастье, успех и удача. От души желаю, чтобы все ваши надежды на лучшее оправдались.

Уходящий год был сложным, непростым, наполненным важными общественно-политическими событиями и славными, добрыми делами. Мы отметили Год волонтера, открыли новые школы, детские сады, поликлиники, культурные и спортивные сооружения. Заложили основу на будущее, разработав пятилетний Госплан – долгосрочную стратегию развития региона. Впереди у нас много работы. Поэтому пусть все позитивные начинания года уходящего найдут свое продолжение в году наступающем.

Пусть в 2019 году будет как можно больше светлых. радостных, по-настоящему счастливых дней и сбудутся самые смелые мечты. Пусть Новогодние и Рождественские торжества принесут в нашу жизнь согласие и добрые помыслы, благополучие и взаимную любовь!

С Новым годом!