1 Янв. 2019 2019-01-01T05:41:41+03:00

В новогоднюю ночь произошел пожар в общежитии на улице Ленской в Иркутске. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

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Новогодняя ночь в Иркутске не обошлась без ЧП. В три часа ночи загорелось здание на улице Ленской. Известно, что в нем находится общежитие. Первоначально в соцсетях говорилось о десяти пострадавших во время пожара, однако в оперативной сводке МЧС по Иркутской области, информации о жильцах, получивших ожоги или травмы, нет.

- В 03.04 пожарно-спасательные подразделения МЧС России прибыли к месту возгорания, В 04.04 пожар локализован, в 04.28 ликвидирован, - говорится в сообщении ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области.

По данным ведомства произошло возгорание в квартире на четвертом этаже многоквартирного жилого дома. Ранг пожара № 2. От МЧС России на тушении пожара работало 58 человек личного состава и 16 единиц техники.

Спасатели призывают быть особенно осторожными в новогодние каникулы – следить за печью и электроприборами, не оставлять детей одних.