Драка со стрельбой произошла в боулинг-клубе в Усть-Куте

1 Янв. 2019 2019-01-01T05:58:46+03:00

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Новогодние праздники не обошлись без происшествий в Иркутской области. Так в Усть-Куте конфликт вспыхнул в местном боулинг-клубе. Между собой начали ругаться посетители. По сообщениям местных СМИ, хозяин заведения попросил охранников утихомирить зачинщика драки, но тот напал на владельца клуба. Он уронил его на пол и попытался избить, тогда хозяин заведения достал травматический пистолет и выстрелил в воздух.

Тем временем, очевидцы вызвали представителей правопорядка. В дежурной части полиции Усть-Кута подтвердили, что зачинщика ссоры удалось задержать. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. По данному факту проводится проверка, все причастные к ЧП установлены.

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