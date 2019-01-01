1 Янв. 2019 2019-01-01T06:45:40+03:00

В праздничную ночь в Иркутске тушили девять пожаров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В праздники все экстренные службы Иркутской области продолжают работать в режиме повышенной готовности.

- В новогоднюю ночь до утра 1 января не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций, - говорится в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Произошло девять пожаров, два из которых - в жилом секторе.

Напомним, «Комсомольская правда» в Иркутске сообщала, что 25 человек удалось спасти на пожаре в областном центре. Семь из них попали в больницы с отравлением угарным газом.

Спасатели продолжают особенно пристально следить за местами массового скопления людей – уличными площадками, ТРЦ, Домов культуры и тд, где продолжают отмечать новогодние праздники. Всего таких мест в Приангарье 1309, запланировано 2365 мероприятий. Везде дежурят полицейские и спасатели.Также организованы рейды в частном секторе, по домам, где проживают одинокие люди и социально незащищенные семьи.