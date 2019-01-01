Ангарчанин перевел мошенникам 20 тысяч рублей за пылесос

1 Янв. 2019 2019-01-01T09:57:11+03:00

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Мошенники не дремлют даже в праздники. В том числе и в Интернете.Они по-прежнему заводят сайты и аккаунты, при помощи которых обманывают доверчивых сибиряков.

- Накануне жертвой аферистов стал житель Ангарска, у которого обманным путем аферисты похитили более 20 тысяч рублей, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области. - Как выяснилось, мужчина перевел денежные средства в качестве предоплаты за покупку пылесоса. Однако приобретенный товар до сих по не пришел, а сайт оказался заблокированным.

Полицейские советуют для большей убедительности желательно позвонить по указанным на сайте телефонам и обсудить условия доставки в случае неполучения товара. При этом при личном общении с продавцом ни в коем случае нельзя передавать полные сведения о своей банковской карте, в том числе пароли и пин-коды.