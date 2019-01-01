1 января на Первом канале покажут победное выступление команды «Раисы» из Иркутска

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:01:44+03:00

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Сегодня, 1 января, иркутяне смогут посмотреть выступления команды «Раисы» из Иркутска. Начало передачи – в 20.40 по местному времени на Первом канале. Напомним, выступление легендарное - девчонки, которые давно покорили публику своими шутками и обаянием, поднялись на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Сибирячки стали чемпионами Высшей лиги КВН.

Причем, победа далась им нелегко, они были всего в шаге от того, чтобы уступить пальму первенства своим соперникам. В общем, эфир обещает быть интересным.

Конечно, интересно посмотреть, как прошло выступление, посмеяться вместе со зрителями над шутками иркутянок и послушать их финальное выступление. Ведь известно, что девчонки попрощались со сценой. И уходят из Высшей Лиги КВН.