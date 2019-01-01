Жильцам общежития, которое горело в Иркутске, выделят квартиры из резервного фонда

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:18:51+03:00

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В Иркутске пострадавшим от пожара в общежитии, расположенного по адресу улица Ленская, 1 предоставят жилье маневренного фонда. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба. На нем присутствовали спасатели, представители администрации города, муниципальных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Ситуация находится на особом контроле, со всеми жителями, которым требуется помощь мы будем отрабатывать индивидуально, для этого работает телефон «горячей линии», - говорит председатель комитета по управлению Правобережным округом Надежда Лебедева

Всего пострадало шесть человек, сейчас они находятся в лечебном учреждении. Остальным жителям было предоставлено временное размещение в здании лицея-интерната №1, где они были обеспечены горячим питанием. В настоящее время они разъехались по родственникам.

Также сообщается, что теплоснабжение здание не нарушено. Электричество в здании появится после того, как высушат все квартиры, пострадавшие от огня.