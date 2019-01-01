Два деревянных здания признали в Иркутске памятниками культуры

1 Янв. 2019 2019-01-01T15:02:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Иркутск – город, где много деревянных построек. Снести нельзя оставить – вот лозунг последних лет. Кто-то радеет за то, чтобы покосившиеся строения сносили, кто-то выступает за их реставрацию. Тем не менее, в последние дни 2018 года два дома, расположенных областном центре, признали памятниками культуры. В список попали усадьба Трутневой и дом Сафоновой в Иркутске.

Приказы о внесении в единый государственный реестр объектов культурного наследия размещены службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области 28 декабря 2018 года на портале правовой информации.

Оба дома расположены на улице Грязнова и относятся к постройкам конца XIX – начала XX века.

На территории зданий запрещено строительство, проведение земляных работ, за исключением случаев по сохранению объектов культурного наследия.