Топила печь: пенсионерка погибла на пожаре в Тайшете

2 Янв. 2019 2019-01-02T05:38:37+03:00

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Во вторник, 1 января, на пожаре погибла 76-летняя женщина. Трагедия произошла в поселке Шиткино Тайшетского района. Официальная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем. Пенсионерка топила печь, когда искра попала на ее одежду….

Из-за сильных ожогов женщина скончалась на месте.

Напомним, в новогоднюю ночь в Иркутске произошло 9 пожаров, 2 из которых - в жилом секторе. 25 человек были спасены на пожаре в областном центре – горело общежитие на улице Ленской в Рабочем.

Также, в регионе действует особый противопожарный режим. Усилен надзор за соблюдением требований пожарной безопасности.

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Всего пострадало шесть человек, сейчас они находятся в лечебном учреждении. Остальным жителям было предоставлено временное размещение в здании лицея-интерната №1.