ДТП в Иркутской области: погиб водитель, пострадали трое детей

2 Янв. 2019 2019-01-02T07:27:07+03:00

В Иркутской области в результате ДТП погиб водитель иномарки и пострадало трое несовершеннолетних. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства серьезной аварии, которая произошла 1 января около 17 часов в селе Масляногорск в 50 километрах от города Зимы.

25-летний водитель «Тойота-Королла» не справился с управлением и въехал в фонарный железобетонный столб. В результате мужчина – житель села Масляногорск, погиб на месте. Находившиеся в салоне машины дети в возрасте 3 и 8 лет доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

- В авто не было детских удерживающих устройств, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Призываем всех участников дорожного движения строго следовать правилам. Только их исполнение позволит минимизировать трагические последствия на дорогах региона.

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