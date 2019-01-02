Сильный пожар в Иркутске: на Ширямова сгорел гаражный бокс

2 Янв. 2019 2019-01-02T08:15:49+03:00

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Около 6 часов утра пламя охватило территорию, на которой, по предварительным данным, находится автосервис и еще несколько производственных компаний на улице Ширямова недалеко от АЗС. Как уточнили в МЧС «Комсомольской правде», горел гаражный бокс. Сейчас на месте работают спасатели, пострадавших нет. Ущерб оценивается.

- Возможно, сгорели автомобили, - пояснили в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Идет проливка бокса, чуть позже будет известен предварительный объем ущерба.

Также на месте работают дознаватели. Они установят и предварительную причину произошедшего.

Примечательно, что неподалеку от горящего бокса расположены складские и производственные помещения поставщика газобаллонного оборудования для автомобилей. Спасателям удалось не допустить распространение огня.

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