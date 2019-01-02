2 Янв. 2019 2019-01-02T09:12:29+03:00

Один игрок «Байкал-Энергии» включен в сборную на ЧМ-2019 по хоккею с мячом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В международную федерацию по хоккею с мячом отправлен расширенный список сборной России на участие в Чемпионате мира 2019 года в шведском Венерсборге. Тренерский состав сборной включил в него 26 хоккеистов, в числе которых 4 вратаря и 22 полевых игрока. Из иркутской «Байкал-Энергии» в сборную попадает один игрок – это вратарь Григорий Лапин.

Кроме того, предварительные турнир команд восточной группы Первенства России среди юниоров 18−19 лет (хоккеисты 2000−2001 годов рождения) пройдет с 5 по 9 января в Иркутске с участием пяти команд. Об этом сообщает Федерация хоккея с мячом России. В турнирах примут участие команды из Иркутска, Красноярска, Кемерово, Новосибирска, Абакана и Хабаровска. Матчи пройдут на стадионе «Рекорд» и также на «Труде».

Также «Байкал-Энергия» на «Труде» в Иркутске сыграет 7 января. Встреча состоится с «Уральским трубником» в 13.00 по местному времени.

КОНКРЕТНО

Первенство России среди юниоров (2000-2001 гг.р.) на стадионе «Рекорд».

5 января, СБ 14:30 Кузбасс — Сибсельмаш

5 января, СБ 17:30 Байкал-Энергия — Ерофей

6 января, ВС 11:00 Сибсельмаш — Ерофей

6 января, ВС 14:00 Байкал-Энергия — Енисей

7 января, ПН 10:00 Кузбасс — Ерофей

7 января, ПН 16:30 Сибсельмаш — Енисей

8 января, ВТ 10:00 Енисей — Ерофей

8 января, ВТ 13:00 Байкал-Энергия — Кузбасс

9 января, СР 10:00 Кузбасс — Енисей

9 января, СР 13:00 Байкал-Энергия — Сибсельмаш

ДОСЬЕ «КП»

Григорию Лапину 31 год. Он является воспитанником архангельского хоккея с мячом («Водник»). В "Байкал-Энергии" дебютировал 26 августа 2017 года в Венешборге (Швеция) в товарищеском матче со шведским "Грипеном". В чемпионатах России провел 193 матча. Выступал в составе сборной России, провел в ее составе 5 матчей (в т.ч. 3 матча на чемпионате мира-2012).