Крупный пожар в бывшем общежитии в Усолье-Сибирском: один человек в больнице

2 Янв. 2019 2019-01-02T09:58:58+03:00

23 человека спасены на пожаре в Усолье-Сибирском. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Серьезный пожар вспыхнул утром 2 января в бывшем общежитии в Усолье-Сибирском. Жильцы сообщили, что загорелся мусор на 4 этаже и люди оказались в ловушке в своих квартирах. Дом - коридорного типа, тут же выехали на место спасатели.

Когда они добрались до места, то увидели, как из окон квартир на 4-м и 5-м этажах идет густой дым, а в подъезде - сильное задымление.

- Установив автолестницы, пожарные поочередно снимали жильцов с верхних этажей и спускали вниз, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. - Параллельно спасательная операция развернулась внутри дома. Выведены 9 человек.

Сам пожар потушили за 5 минут. Всего из квартир с верхних этажей спасены 23 человека, из них 7 детей. Одной женщине понадобилась медицинская помощь, с отравлением угарным газом она доставлена в больницу. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Дознаватели установили, что в коридоре на 4 этаже в течение нескольких дней жильцы дома складировали мусор. Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц – основная причина пожара.

Кроме того, в одной из квартир на 4 этаже, напротив которой произошел пожар, обнаружили газовый баллон. Неизвестно, какие были бы последствия… Хозяин квартиры доставлен в отдел полиции, а госинспекторы составили в отношении него административный протокол.