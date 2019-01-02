Иркутян приглашают на массовое катание на коньках 7 января
В Рождество да покататься на коньках, да с семьей! Предлагаем отличный вариант выходного дня. В понедельник, 7 января, с 4 до 9 часов вечера на центральной арене Иркутска – стадионе «Труд» - будет организовано массовое катание для всех желающих. Вход свободный!
Как сообщили в минспорта Приангарья, войти на стадион можно будет со стороны улицы Карла Маркса через центральные ворота. Одно «но» - приходить нужно со своими коньками, проката нет!
Напомним, что 7 января также бесплатным будет вход на матч чемпионата России по бенди «Байкал-Энергия»– «Уральский трубник». Его начало в 13.00. После него и начнется массовое катание.
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