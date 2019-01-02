«Байкальская рыбалка» пройдет в конце марта: принимаются заявки

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:04:14+03:00

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Наловил больше всех рыбы - получи новенький автомобиль! Таков призовой фонд «Байкальской рыбалки-2019», которая пройдет 29 и 30 марта рядом с селом Оймур в Кабанском районе Бурятии.

Организаторы уже готовятся к соревнованиям, сделали разметку площадки для проведения праздничных мероприятий.

К участию допускаются команды из 4-х человек, независимо от пола и возраста. Заявки принимаются до 20 марта 2019 года. Правда, прием заявок может быть прекращен досрочно по решению организаторов. Без подарков не останутся и команды, занявшие и другие места. Призы предусмотрены для первых 10 мест. Для иногородних туристов будут организованы автобусы от гостиниц Улан-Удэ.

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