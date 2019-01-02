В ТРК «Комсомолл» в Иркутске сработала пожарная сигнализация: посетителей эвакуировали

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:41:12+03:00

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Второго января в 18.10 сработала пожарная сигнализация в торгово-развлекательном комплексе «Комсомолл» в Иркутске. Очевидцы сообщили, что в торговом центре находилось очень много людей – в детских комнатах, в кинозалах, началась паника.

- Моя дочь находилась в игровой комнате, - рассказала «КП» очевидец. – Пожарные приехали быстро, кричали, чтобы все покинули помещение. Была паника и давка.

В МЧС подтвердили, что пожарные через считанные минуты после срабатывания сигнализации были на месте. Сигнализация сработала ложно, ни пожара, ни задымления не было. Сейчас специалисты выясняют, по какой причине произошел сбой.

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