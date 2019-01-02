2019-01-02T13:41:12+03:00
Общество

В ТРК «Комсомолл» в Иркутске сработала пожарная сигнализация: посетителей эвакуировали

Сигнализация сработала ложно
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
В ТРК «Комсомолл» в Иркутске сработала пожарная сигнализация.В ТРК «Комсомолл» в Иркутске сработала пожарная сигнализация.
Изменить размер текста:

Второго января в 18.10 сработала пожарная сигнализация в торгово-развлекательном комплексе «Комсомолл» в Иркутске. Очевидцы сообщили, что в торговом центре находилось очень много людей – в детских комнатах, в кинозалах, началась паника.

- Моя дочь находилась в игровой комнате, - рассказала «КП» очевидец. – Пожарные приехали быстро, кричали, чтобы все покинули помещение. Была паника и давка.

В МЧС подтвердили, что пожарные через считанные минуты после срабатывания сигнализации были на месте. Сигнализация сработала ложно, ни пожара, ни задымления не было. Сейчас специалисты выясняют, по какой причине произошел сбой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крупный пожар в бывшем общежитии в Усолье-Сибирском: один человек в больнице

Жильцы сообщили, что загорелся мусор на 4 этаже и люди оказались в ловушке в своих квартирах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Откачали кота: иркутские пожарные спасли питомца
Двух жителей Бурятии осудили за убийство бездомного
«Байкальская рыбалка» пройдет в конце марта: принимаются заявки
Иркутян приглашают на массовое катание на коньках 7 января
Крупный пожар в бывшем общежитии в Усолье-Сибирском: один человек в больнице
Один игрок «Байкал-Энергии» включен в сборную на ЧМ-2019 по хоккею с мячом
Сильный пожар в Иркутске: на Ширямова сгорел гаражный бокс
ДТП в Иркутской области: погиб водитель, пострадали трое детей
Топила печь: пенсионерка погибла на пожаре в Тайшете
Два деревянных здания признали в Иркутске памятниками культуры
Жильцам общежития, которое горело в Иркутске, выделят квартиры из резервного фонда
1 января на Первом канале покажут победное выступление команды «Раисы» из Иркутска
Ангарчанин перевел мошенникам 20 тысяч рублей за пылесос
В праздничную ночь в Иркутске тушили девять пожаров
Драка со стрельбой произошла в боулинг-клубе в Усть-Куте
В новогоднюю ночь произошел пожар в общежитии на улице Ленской в Иркутске